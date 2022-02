Ue-Cina: causa su pratiche commerciali, Taiwan si unisce alle consultazioni dell'Omc

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Taiwan si è unita alle consultazioni avviate dall'Organizzazione mondiale del commercio (Omc) in merito alla causa intentata dall'Unione europea contro la Cina per pratiche commerciali discriminatorie nei confronti della Lituania. Lo ha comunicato oggi la portavoce del ministero degli Esteri, Joanne Ou, aggiungendo che Taipei è intervenuta come parte terza nel meccanismo di risoluzione delle controversie dell'Omc lo scorso mercoledì. "La coercizione economica della Cina ha violato le norme economiche e commerciali internazionali e non dovrebbe essere tollerata", ha dichiarato Ou, aggiungendo che Taipei avrebbe cooperato con "partner che la pensano allo stesso modo" per tutelare l'ordine del commercio internazionale "basato sulle regole". (segue) (Cip)