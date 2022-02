Ue-Cina: causa su pratiche commerciali, Taiwan si unisce alle consultazioni dell'Omc (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha annunciato il 27 gennaio di aver presentato ricorso contro il governo cinese presso l'Organizzazione mondiale del commercio (Omc), precisando che Pechino stava bloccando in modo apparentemente discriminatorio l'import-export con lo Stato baltico. "Ricorrere all'Omc non è un passo che compiamo alla leggera", aveva spiegato il vicepresidente della Commissione europea, Valdis Dombrovskis. "Tuttavia, dopo ripetuti tentativi falliti di risolvere la questione a livello bilaterale, non vediamo altro modo di procedere se non quello di richiedere consultazioni con la Cina nel quadro dell'Omc. L'Unione europea è determinata ad agire (...) rapidamente contro misure che (...) minacciano l'integrità del nostro mercato unico". (segue) (Cip)