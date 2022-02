Ue-Cina: causa su pratiche commerciali, Taiwan si unisce alle consultazioni dell'Omc (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle ultime settimane, la Commissione europea ha accumulato prove dei vari tipi di restrizioni cinesi. Questi includono il rifiuto di sdoganare le merci lituane, il rifiuto delle domande di importazione dalla Lituania e le pressioni sulle società dell'Ue che operano da altri Stati membri dell'Ue affinché rimuovano gli input lituani dalle loro catene di approvvigionamento quando esportano in Cina. Per affrontare tali casi in futuro, la Commissione ha spiegato di rafforzare i suoi strumenti di misure autonome. Il mese scorso la Commissione ha adottato una proposta per uno strumento anti-coercizione, che darebbe all'Ue maggiori possibilità di reazione in caso di coercizione economica. La proposta è attualmente all'esame del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Ue. La prima fase delle procedure di risoluzione delle controversie dell'Omc è la "richiesta di consultazioni", in base alla quale l'Ue chiede formalmente alla Cina maggiori informazioni sulle sue misure al fine di pervenire a una soluzione soddisfacente. Qualora tali consultazioni non dovessero portare a un esito positivo entro 60 giorni, l'Ue può richiedere l'istituzione di un collegio per pronunciarsi sulla questione. (segue) (Cip)