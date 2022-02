Ue-Cina: causa su pratiche commerciali, Taiwan si unisce alle consultazioni dell'Omc (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina, da parte sua, ha respinto ogni accusa di coercizione economica, definendo tali denunce "prive di fondamento" e "pericolose distorsioni dei fatti". "I contrasti tra Vilnius e Pechino sono di natura politica e non hanno a che vedere con l'economia. Sono stati creati dalla Lituania, che ha agito in malafede e danneggiato gli interessi di Pechino", aveva dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri di Pechino, Zhao Lijian, il quale aveva esortato Bruxelles a guardare con diffidenza i tentativi della Lituania di "prendere in ostaggio le relazioni Cina-Unione europea". (segue) (Cip)