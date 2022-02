Ue-Cina: causa su pratiche commerciali, Taiwan si unisce alle consultazioni dell'Omc (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La controversia politico-commerciale è scoppiata dopo che le autorità di Vilnius hanno permesso a Taiwan (rivendicata dalla Cina) di aprire un ufficio di rappresentanza in Lituania utilizzando il proprio nome piuttosto che la consueta denominazione "Taipei cinese". Pechino ha manifestato la propria avversione all'iniziativa declassando le relazioni diplomatiche con Vilnius a livello di incaricato d'affari, accusandola per di più di aver creato un "vergognoso precedente internazionale". A seguito delle pressioni cinesi su Vilnius, il presidente lituano, Gitanas Nauseda, ha esortato il governo a rivedere la denominazione. "Vediamo oggi che la Cina sta andando sempre più a fondo nella questione. Naturalmente dobbiamo compiere passi per impedire questo a livello di Ue, ma ora sta creando alcune perdite tangibili per le imprese lituane che non possiamo tollerare", aveva dichiarato nel corso di un'intervista all'emittente "Lrt". (Cip)