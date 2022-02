Bulgaria: fonti stampa, possibile gruppo tattico della Nato dislocato nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ministri della Difesa della Nato potrebbero lanciare un piano che potrebbe creare quattro gruppi di battaglia multinazionali nell'Europa sudorientale. Lo riferisce l'emittente radiofonica bulgara "Bnr", precisando che la decisione potrebbe essere discussa in una riunione fissata per il 16 e 17 febbraio. Dei gruppi di circa mille militari ciascuno potrebbero essere di stanza in Bulgaria e Romania, e forse anche in Slovacchia e Ungheria. Nessuna decisione finale verrà presa durante l'incontro, sebbene Francia e Bulgaria si siano offerte di guidare i gruppi di battaglione rispettivamente in Romania e Bulgaria. Secondo fonti diplomatiche a Bruxelles, Ungheria e Slovacchia non intendono provocare la Russia. La Nato potrebbe prendere in considerazione la creazione di una forza multinazionale guidata dalla Francia. Ciò consentirebbe alle truppe alleate di entrare e uscire dalla regione senza essere permanentemente di stanza nell'Europa orientale. (Seb)