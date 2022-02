Agroalimentare: Di Maio, perseguiamo strategia alternativa a meccanismo semafori alimentari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia è contraria all’adozione di meccanismi fondati sui cosiddetti semafori alimentari come il sistema Nutriscore, poiché ispirati da una logica semplicistica e priva di chiari fondamenti scientifici, per questo abbiamo elaborato una proposta alternativa e coerente con l’attuale legislazione europea in materia. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, inaugurando oggi i lavori del seminario di presentazione del sistema italiano di etichettature nutrizionali “Nutrinform Battery". "Questi sistemi, infatti, mirano a influenzare le scelte dei consumatori mediante l’espressione di giudizi sintetici e di facile lettura sulla qualità nutrizionale di singoli alimenti, sottoponendoli di fatto a una classificazione arbitraria. Ad esempio, ad alimenti naturali come il latte potrebbero essere associati, a causa degli algoritmi dei sistemi di tipo semaforico, punteggi peggiori delle bibite gassate in lattina senza zucchero", ha aggiunto il titolare della Farnesina. (segue) (Res)