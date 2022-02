Ucraina: ministra Esteri britannica, spostato personale diplomatico da Kiev e Lviv

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Regno Unito ha trasferito una parte del suo personale diplomatico da Kiev a Lviv (Leopoli), ma mantiene la sua presenza nella capitale ucraina. Lo ha affermato oggi la ministra degli Esteri britannica, Liz Truss, in un'intervista all'emittente "Sky News". Truss ha affermato che Londra studia costantemente la situazione in Ucraina, e che un conflitto con la Russia sarebbe "molto pericoloso", con ripercussioni a livello globale. "Se assistessimo a un'invasione in Ucraina, ci sarebbero costi elevati" a causa di un conflitto di lunga durata, "potremmo vedere un generale indebolimento della sicurezza in Europa e altri aggressori in tutto il mondo potrebbero vederla come un'opportunità per espandere anche le loro ambizioni", ha detto Truss.(Rel)