Piemonte: accordo su idrogeno e intelligenza artificiale tra Regione e Renania Settentrionale-Vestfalia (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Renania Settentrionale-Vestfalia è fortemente determinata a collaborare con la Regione Piemonte anche attraverso il mutuo apprendimento e lo scambio di buone pratiche. Il nostro obiettivo condiviso, in questa cooperazione, è dare forma alla politica europea comune e rafforzare la cooperazione tra regioni in Europa. L'amicizia e il sodalizio con il Piemonte è un passo importante e cruciale in questa direzione", ha concluso il ministro Holthoff Pfortner. (Rpi)