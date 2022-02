India: Covid, 27.409 nuovi casi e 347 decessi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 27.409 i nuovi casi di coronavirus e 347 i decessi riferiti oggi dal ministero della Sanità dell’India. Il tasso di positività, su 1.229.536 tamponi, è del 2,23 per cento. I casi attivi sono 423.127, 55.755 meno di ieri, e quelli risolti 41.760.458, 82.817 in più, con un tasso di guarigione del 97,82 per cento. Il Kerala è lo Stato in cui si concentra il maggior numero di casi attivi, 145.158, in calo di 15.946 unità rispetto al giorno precedente. Diversi Stati e Territori che avevano reintrodotto restrizioni in seguito alla nuova ondata legata alla variante Omicron le hanno nuovamente allentate. Dall’inizio della pandemia il Paese ha registrato 42.692.943 casi e 509.358 vittime, con un tasso di letalità dell’1,19 per cento. Il 16 gennaio 2021 è iniziata la campagna di vaccinazione e ad oggi sono state somministrate 1.734.262.440 dosi, di cui 4.468.365 ieri. (segue) (Inn)