Sardegna: caro prezzi e burocrazia, Coldiretti in piazza a Cagliari il 17 febbraio

- Prosegue la mobilitazione del mondo agricolo per il caro prezzi e la burocrazia. Dopo Talana con i suinicoltori, Arborea con gli allevatori di bovini da latte la protesta continua con gli altri settori e si allarga geograficamente anche in altre Regioni della Penisola.Giovedì mattina, annuncia Coldiretti Sardegna, è in programma una manifestazione a Cagliari (e contemporaneamente in altri capoluoghi di Regione) davanti all’Ufficio Territoriale del Governo, rappresentante regionale del Governo centrale, dove si sono dati appuntamento gli agricoltori, a cui saranno indirizzate le richieste. Una manifestazione pacifica che vuole sensibilizzare le istituzioni (saranno invitati oltre al Prefetto di Cagliari anche i capigruppo del Consiglio regionale) per un caro prezzi incontrollato che sta colpendo tutti i settori economici e tutte le famiglie. (segue) (Rsc)