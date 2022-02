Usa: Corte Suprema, democratico Manchin si opporrebbe a nomina a ridosso delle elezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore democratico Usa Joe Manchin, protagonista negli ultimi mesi dei dissidi interni al suo partito in merito alle leggi di spesa, ha avvertito che non appoggerebbe la conferma di un giudice della Corte Suprema da parte del presidente Joe Biden a ridosso delle prossime elezioni presidenziali. Alla domanda se il Senato dovrebbe agire nel caso un seggio della Corte divenisse vacante "verso la fine dell'anno, a ridosso delle elezioni (2024)", Manchin ha dichiarato di "non voler essere ipocrita": un riferimento all'opposizione espressa in occasione dell'ultima nomina alla Corte Suprema dell'ex presidente Trump, a ridosso delle presidenziali 2020. "Se dovesse succedere una settimana o due settimane prima del voto, come nel caso dell'ultima nomina alla Corte Suprema, penso che invece andrebbe tutto rimandato a dopo le elezioni", ha affermato il senatore democratico. (Nys)