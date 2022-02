Sardegna: opposizioni bocciano gestione Solinas della sanità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Confermato e rafforzato il giudizio negativo sulla gestione della sanità sarda. L’emergenza pandemica in Sardegna mette a nudo una pesantissima incapacità di programmazione ordinaria e di gestione dell’emergenza da parte della giunta Solinas. Quello che è stato un grave fattore di stress per tutto il sistema sanitario nazionale qui ha avuto aspetti drammatici per il cui recupero sarà necessario un enorme impegno”. Lo affermano i parlamentari del Pd Romina Mura, Andrea Frailis, i consiglieri regionali Piero Comandini, Cesare Moriconi, Valter Piscedda del Pd, Francesco Agus e Massimo Zedda dei Progressisti, Michele Ciusa del M5S, Eugenio Lai di Leu che oggi hanno effettuato sopralluoghi al Pronto soccorso dell’ospedale San Giuseppe di Isili, all’Azienda ospedaliera “G. Brotzu”, al Policlinico universitario di Cagliari. (segue) (Rsc)