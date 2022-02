Sardegna: opposizioni bocciano gestione Solinas della sanità (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Spazi di cura sono stati sottratti alla sanità ordinaria negli ospedali più importanti – denunciano i rappresentanti delle opposizioni – per poter prendere in carico pazienti covid a causa di carenze di posti negli ospedali Covid. I Pronto soccorso sono stati trasformati in hub covid, per esempio nel Sud Sardegna, dove risulta chiuso il Pronto soccorso Covid del SS. Trinità di Cagliari”. “La sanità territoriale è stata di fatto sospesa con la conseguente concentrazione di tutta la domanda di cura presso i due unici ospedali del Sud Sardegna, il Brotzu e il Policlinico universitario di Cagliari che hanno dovuto rallentare le attività ordinarie – concludono gli esponenti dell’opposizione - generando un impatto negativo sulle attività programmate e su liste d’attesa ormai insostenibili” (Rsc)