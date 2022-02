Sardegna: Regione lavora a programma attuazione del programma Gol, all'Isola 32 milioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione lavora al piano di attuazione del programma Gol, introdotto per rilanciare l’occupazione e combattere la disoccupazione: all'Isola spettano risorse pari a oltre 32 milioni per il 2022. Ieri si è riunita la Commissione regionale per i servizi e le politiche del Lavoro, importante occasione di confronto e partecipazione delle rappresentanze istituzionali ed economico-sociali alla formulazione di orientamenti e proposte in merito alla strategia regionale in materia di lavoro e formazione. All’incontro in videoconferenza hanno partecipato le rappresentanze delle organizzazioni sindacali e datoriali, i rappresentanti della cooperazione, degli Enti di formazione e degli Enti accreditati al lavoro, oltre all’agenzia regionale per le politiche attive sul lavoro, Aspal. (segue) (Rsc)