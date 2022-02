Sardegna: Regione lavora a programma attuazione del programma Gol, all'Isola 32 milioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Si è trattato di un importante momento di concertazione finalizzato a fare il punto sugli interventi previsti e su quelli in programma per rendere sempre più moderno ed efficiente il mercato del lavoro in Sardegna, cogliere le sfide che arriveranno a anche a livello normativo (nazionale ed europeo) nella fase post pandemica e promuovere una buona gestione delle politiche attive del lavoro e della formazione”, ha spiegato l’assessore Zedda evidenziando le opportunità che scaturiranno anche grazie al Programma nazionale per la garanzia di occupabilità dei lavoratori, Gol, introdotto per rilanciare l’occupazione e combattere la disoccupazione. “Rispetteremo i tempi indicati ed entro il 25 del mese la Sardegna presenterà al Governo (Anpal) il Piano d’attuazione regionale, Par, ovvero il piano attuativo del Gol per l’impiego delle risorse destinate alla Sardegna, su cui l’assessorato sta lavorando. Alla nostra Isola spettano risorse pari a oltre 32 milioni per il 2022”, ha evidenziato l’assessore. (segue) (Rsc)