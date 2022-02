Sardegna: Regione lavora a programma attuazione del programma Gol, all'Isola 32 milioni (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si tratta del 20 per cento delle risorse complessive, di cui una quota pari a 1.995.000 destinate al Fondo per il Potenziamento delle competenze e la riqualificazione professionale (per le successive annualità le risorse verranno assegnate sulla base del raggiungimento del target dei destinatari coinvolti nel primo anno nonché sull’avanzamento della spesa a valere sulle risorse del Pnrr). “Dei 22.380 destinatari della misura in Sardegna, 5.968 sono da coinvolgere in attività di formazione e di questi 2.238 in attività di rafforzamento delle competenze digitali”, ha specificato l’esponente della Giunta Solinas. “Abbiamo davanti una sfida difficile e ambiziosa allo stesso tempo: quella di traghettare il mercato del lavoro sardo oltre la crisi che da circa due anni ci ha travolto – ha continuato l’assessore Zedda – Per fare questo cercheremo di integrare i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza con le risorse regionali derivanti dal fondo Sardegna Lavoro previsto dalla legge Omnibus, i fondi Fes, Fondo sociale europeo, del ciclo 2021-2027”. (segue) (Rsc)