Sardegna: Regione lavora a programma attuazione del programma Gol, all'Isola 32 milioni (4)

- Il tavolo di confronto, nel corso del quale l’Assessore Zedda ha chiesto il massimo coinvolgimento dei soggetti presenti in un’ottica di partecipazione attiva, riprenderà il 21 febbraio (e proseguirà successivamente). I membri della commissione regionale potranno inviare le loro osservazioni entro il 20 del mese. Il programma Gol, con un orizzonte temporale che va dal 2021 al 2025, si inserisce nell’obiettivo generale della Missione 5 del Pnrr che è quello di garantire un nuovo futuro per tutti i cittadini, da costruire attraverso l’innovazione del mercato del lavoro, facilitando la partecipazione, migliorando la formazione e le politiche attive, eliminando le disuguaglianze sociali, economiche e territoriali, sostenendo l’imprenditorialità femminile. Nell’ambito della Missione 5, la componente 1 ‘Politiche per il lavoro’ mira ad accompagnare la trasformazione del mercato del lavoro con adeguati strumenti che facilitino le transizioni occupazionali; a migliorare l’occupabilità dei lavoratori; ad innalzare il livello delle tutele attraverso la formazione. (Rsc)