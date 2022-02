Energia: governo gallese annuncia sussidi alle famiglie per contrastare il carovita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo gallese ha annunciato un pacchetto di 330 milioni di sterline (395 milioni di euro circa) a sostegno dei cittadini che stanno affrontando un netto aumento del carovita, ovvero dei beni di prima necessità. Secondo quanto riferisce l'emittente radiotelevisiva "Sky News", il sostegno approvato dal governo gallese va "oltre" quello fornito dal premier Boris Johnson in Inghilterra e prevede che le famiglie nelle fasce di reddito comprese tra la D e la A - ovvero chi paga tasse comunali da 1.731 sterline (2.068 euro) a salire – riceveranno un pagamento immediato di 150 sterline (180 euro). Il programma inoltre, permette alle famiglie a basso reddito di ricevere un sostegno di circa 200 sterline (239 euro) il prossimo inverno per pagare il carburante. "L'offerta del cancelliere dello Scacchiere, Rishi Sunak, non è stata all'altezza", ha commentato la sottosegretaria alle Finanze e agli Enti locali gallese Rebecca Evans. "Siamo stati in grado di andare oltre per fornire alle famiglie gallesi più aiuto per pagare le bollette, riscaldare le case e mettere il cibo in tavola", ha commentato Evans, sottolineando che il governo sta "raddoppiando" il sostegno fornito dall’esecutivo centrale britannico per i più bisognosi, "riflettendo la nostra priorità di creare un Galles più equo in cui nessuno venga lasciato indietro".(Rel)