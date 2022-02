Sardegna: no al certificato verde per entrare alle poste, pensionati in piazza a Cagliari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Usb e Usb Pensionati dicono no alle norme che stabiliscono che per recarsi agli uffici postali occorre essere muniti di Green pass. Per protestare contro una misura che definiscono “vessatoria, discriminatoria e non sanitaria”, i sindacati scenderanno in piazza questa mattina alle 10.30 a Cagliari in piazza del Carmine. “Una misura non solo demagogica ma che supera tutti i limiti del tollerabile – scrive Usb in una nota - È demagogica perché non stati forniti i numeri delle persone che si sono infettate negli uffici postali, ma anche arbitraria dato che l’assegno pensionistico altro non è che il corrispettivo della busta paga che si percepiva durante la vita lavorativa e dei contributi versati”. (segue) (Rsc)