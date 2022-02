Sardegna: no al certificato verde per entrare alle poste, pensionati in piazza a Cagliari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Oggi – prosegue l’Usb Pensionati – dopo averci obbligati ad aprire un conto corrente postale o bancario, peraltro sostenendone costi non voluti ed esosi per il mantenimento di tali conti, chi è percettore di pensione, se non in possesso del Green pass (che non è uno strumento sanitario) non riesce a venire in possesso dei propri soldi. Se si volesse veramente ovviare al diffondersi della pandemia si potrebbe: far recapitare a domicilio l’importo della pensione o, altrimenti, il funzionario/a dell’ufficio postale o della banca potrebbe consegnare il corrispettivo della pensione fuori dall’ingresso di questi uffici o sportelli”. (segue) (Rsc)