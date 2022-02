© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Usb e Usb Pensionati dicono no alle norme che stabiliscono che per recarsi agli uffici postali occorre essere muniti di Green pass. Per protestare contro una misura che definiscono “vessatoria, discriminatoria e non sanitaria”, i sindacati scenderanno in piazza questa mattina alle 10.30 a Cagliari in piazza del Carmine (Rsc)