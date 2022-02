Energia: Looney (Bp), prosegue la strada verso la transizione ecologica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bp continua a lavorare verso la transizione ecologica, grazie anche a ottimi risultati finanziari. È quanto affermato dall’amministratore delegato di Bp, Bernard Looney, in un’intervista al quotidiano britannico “Financial Times”. Poco dopo aver preso il timone della principale azienda energetica britannica due anni fa, Looney ha subito annunciato di volerla trasformare in una società integrata del futuro. Una promessa parzialmente rallentata dalla pandemia di Covid-19 ma che ha visto una netta ripresa nel 2021, con profitti pari a quasi 13 miliardi di dollari di profitti, il dato più alto in otto anni. "In quei primi giorni, penso che abbiamo parlato molto della costruzione dell'azienda del futuro e penso che le persone volessero saperne di più, in particolare in un momento difficile, sulla performance di oggi", ha detto l’Ad. Gli impegni di Looney per ridurre le emissioni dell'azienda a zero nette entro il 2050 inizialmente sono andati oltre i rivali di Bp. Allo stesso tempo si è impegnato ad aumentare di dieci volte gli investimenti in progetti a basse emissioni di CO2 e a costruire o acquisire 50 GW di energia rinnovabile entro il 2030. È stata, tuttavia, la promessa di tagliare la produzione di petrolio e gas del 40 per cento entro il 2030, senza un piano chiaro per come sostituire quei profitti, che ha sollevato i dubbi maggiori, anche dentro la stessa azienda. (segue) (Rel)