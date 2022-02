Energia: Looney (Bp), prosegue la strada verso la transizione ecologica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ci sono stati giorni l'anno scorso in cui non ti mentirò, o due anni fa, in cui mi sono sentito a disagio", ha detto Looney dell'impegno, che nessun altro nel settore ha seguito. "Dato che abbiamo migliorato le cose, in realtà mi piace che siamo diversi in questo senso perché penso che significhi che ci distinguiamo", ha proseguito l’Ad. Bp sembra aver affrontato molto positivamente questi timori. La scorsa settimana ha comunicato agli investitori che potrebbe mantenere i ricavi del comparto idrocarburi a 30-35 miliardi di dollari l'anno sino al 2030 nonostante un taglio della produzione del 40 per cento rimuovendo i costi non essenziali e concentrandosi su progetti ad alto margine. Il risultato, secondo Looney, sarà una divisione di combustibili fossili più piccola e più redditizia con il 90 per cento dei guadagni provenienti da sei regioni del mondo. "Sarà molto concentrato, ma porterà a un ricavo molto alto", ha concluso l’Ad. (Rel)