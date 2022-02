Russia: arrestato in contumacia Egor Krasnov, leader gruppo estremista ucraino Mku

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tribunale distrettuale Basmannij di Mosca ha arrestato in contumacia il fondatore e leader del gruppo estremista ucraino Mku, Egor Krasnov, con l'accusa di omicidio di massa. Krasnov, che attualmente si trova in Ucraina, era già stato inserito nella lista dei ricercati nell'ambito di un'indagine sulla creazione di un'organizzazione estremista e sulla preparazione di attentati terroristici. La misura restrittiva è stata decretata "sotto forma di arresto in contumacia per un periodo di due mesi dal momento della sua detenzione o estradizione nella Federazione Russa", come emerge dagli atti processuali. Mku, acronimo di "Maniaci: culto dell'omicidio", è considerata dalla Russia come un'organizzazione terroristica neonazista che aderisce a forme radicali di razzismo e misantropia e incita all'odio etnico, mediante violenze, omicidi, attacchi terroristici ed esecuzioni di massa. È stata fondata da Egor Krasnov nel 2017 e svolge le sue attività con il supporto di cellule autonome, coordinate in diverse città della Russia e dell'Ucraina. (Rum)