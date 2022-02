Centrodestra: Meloni, con Salvini problema non è di incomprensione ma di merito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con Matteo Salvini "non è un tema banale di incomprensione, sarebbe più facile. Io lavoro per un centrodestra forte, orgoglioso e che non rincorre le sirene della sinistra. Su questo non abbiamo la stessa posizione". Lo ha detto la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, ai microfoni di Rtl 102.5. "Noi siamo l’unico partito che sulle alleanze non ha piano B, ma se si hanno alleati che in molte occasioni prediligono l’alleanza di governo con Pd e 5 stelle, allora il problema è nel merito", ha aggiunto. (Rin)