Ucraina: Meloni, situazione preoccupante, assenza dell’Ue e dell’Italia

18 ottobre 2021

- In Ucraina la “situazione è preoccupante, di complessa soluzione. Noi siamo schierati con l'Occidente e con il Patto atlantico ma questo non ci impedisce di fare delle valutazioni su un certo atteggiamento discutibile da parte di alcune leadership occidentali”. Lo ha detto la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, ai microfoni di Rtl 102.5. “La politica Usa con la presidenza Biden è discutibile sulla politica estera, con il ritiro rocambolesco dall’Afghanistan fino a questo atteggiamento muscolare nei confronti della Russia - ha aggiunto -. Ma poi c’è soprattutto il problema dell'assenza dell'Europa, non è esistita nemmeno l’Italia. Vediamo cosa verrà fuori dalla missione di Di Maio”, ha concluso.(Rin)