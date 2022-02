Imprese: piano strategico 2022-2025 in Cda il 15 marzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con riferimento al calendario finanziario pubblicato il 17 gennaio 2022, a valle di quanto comunicato da Saipem il 31 gennaio 2022 e successivamente alla riorganizzazione societaria del 4 febbraio 2022, la società informa che è impegnata nella revisione del Piano Strategico 2022-2025 presentato il 28 ottobre 2021, che sarà sottoposto all’approvazione del Consiglio di amministrazione il 15 marzo 2022, in occasione della riunione consiliare che esaminerà per l’approvazione anche il bilancio consolidato e civilistico 2021 e la manovra finanziaria. Il 23 febbraio 2022 - si legge in una nota - il Consiglio di amministrazione esaminerà per l’approvazione i dati consolidati adjusted di preconsuntivo 2021 e, in particolare, ricavi, Ebitda, Ebit e posizione finanziaria netta e le linee guida della revisione del Piano Strategico 2022-2025. La Società emetterà il relativo comunicato stampa in data 24 febbraio 2022. La società precisa, pertanto, che la conference call con la comunità finanziaria prevista per il 24 febbraio 2022 viene posticipata al 16 marzo 2022. (Com)