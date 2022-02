Balneari: Meloni, è questione di merito, con Salvini serve chiarimento politico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sui balneari "per me è un problema nelle questioni di merito. Noi sosteniamo delle tesi, delle visioni opposte alla sinistra, al Pd. La Lega era d'accordo con noi sui balneari e poi vota per espropriare e mettere all'asta aziende italiane? Un chiarimento politico serve". Lo ha detto la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni ai microfoni di Rtl 102.5. "Quando le metteremo all'asta le concessioni andranno alle multinazionali straniere", ha aggiunto. (Rin)