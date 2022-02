Russia: inizia processo contro Navalnyj per frode e oltraggio alla corte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il processo all'oppositore russo Aleksej Navalnyj, imputato per frode ed oltraggio alla corte, è iniziato questa mattina presso il carcere numero 2 della città di Pokrov, dove si trova in stato di detenzione. Sua moglie Julija Navalnaija è stata ammessa ad assistere dal vivo alle fasi del processo. Il politico e giornalista russo è accusato di essersi appropriato indebitamente e di aver speso per bisogni personali oltre 350 milioni di rubli, pari a poco più di quattro milioni di euro, donati all'ente no profit Fondo anticorruzione, poi sciolto in quanto "agente straniero" e "organizzazione estremista". Il secondo capo d'accusa riguarda delle affermazioni ingiuriose verso la giudice Vera Akimova, la quale aveva condannato Navalnyj per aver diffamato il veterano della seconda guerra mondiale Ignat Artemenko, e per il quale l'oppositore ha già ricevuto una multa di 850 mila rubli, pari a poco meno di diecimila euro. Il 2 febbraio 2021, il tribunale Simonovskij di Mosca ha annullato la sospensione della pena di Navalnyj nel caso Yves Rocher sostituendola con una condanna a 3 anni e mezzo di reclusione in carcere. (Rum)