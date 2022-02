Pechino 2022: Vezzali, grazie Goggia, sogni vanno inseguito con il cuore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Sottosegretario di Stato allo Sport

24 luglio 2021

- "Grazie Sofia Goggia per aver dimostrato come i sogni vanno inseguiti col cuore, anche quando sembrano impossibili da raggiungere. Grazie Nadia Delago per aver scelto proprio Pechino come podio d'esordio. Grazie ragazze per questa bella pagina di sport". Lo scrive su Twitter la sottosegretaria del governo con delega allo Sport, Valentina Vezzali, dopo l’argento conquistato da Goggia e il bronzo da Delago nella discesa libera. (Rin)