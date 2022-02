Sahel: Le Drian, la Francia continuerà a combattere il terrorismo nella regione ma non in Mali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Francia continuerà a combattere il terrorismo nel Sahel, ma non in Mali. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri francese, Jean-Yves Le Drian, all'emittente televisiva "France 5". “Il presidente della Repubblica (Emmanuel Macron) ha voluto che ci riorganizzassimo ma non ce ne andiamo”, ha affermato Le Drian. "Se le condizioni non saranno più soddisfatte, come è evidente, per poter agire in Mali, continueremo a combattere il terrorismo insieme ai paesi del Sahel che ne faranno richiesta", ha spiegato il capo della diplomazia francese. Le dichiarazioni di Le Drian arrivano poche ore dopo un incontro in videoconferenza dei ministri degli Esteri europei e alla vigilia della riunione convocata all'Eliseo da Macron con tre suoi omologhi saheliani del G5 Sahel: il nigeriano Mohamed Bazoum, il ciadiano Mahamat Idriss Déby e il mauritano Mohamed Ould Ghazouani. Parallelamente, sempre domani sono attesi a Parigi anche il presidente del Consiglio italiano, Mario Draghi, per “consultazioni e prospettive di impegno per il Sahel”, secondo quanto si apprende da fonti di Palazzo Chigi. (segue) (Frp)