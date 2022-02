Sahel: Le Drian, la Francia continuerà a combattere il terrorismo nella regione ma non in Mali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stando a quanto riferito nei giorni scorsi dall'emittente "Rfi", al termine dell'incontro di domani con i leader del G5 Sahel verranno fatti degli annunci e con ogni probabilità verrà annunciato il ritiro del contingente francese impiegato nell'operazione Barkhane in Mali. Alla riunione saranno presenti anche il presidente dell'Unione africana, Macky Sall, quello della Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (Cedeao), Nana Akufo-Addo, quello del Consiglio europeo, Charles Michel, e Josep Borrel, alto rappresentante dell'Ue per gli Affari esteri. Al vertice non sono state invitate le autorità del governo di transizione del Burkina Faso né quelle del Mali. Restano da definire le modalità con cui verranno fatti gli annunci. "Tutto è ancora in discussione, dipenderà dalle decisioni", ha spiegato una fonte diplomatica a "Rfi". Già la scorsa settimana il quotidiano "El Pais", citando fonti diplomatiche, ha riferito che la Francia avrebbe deciso di ritirare le sue truppe dal Mali e Parigi avrebbe informato i partner europei della sua decisione di trasferire la maggior parte di esse nel vicino Niger. Secondo le fonti, per agevolare la sua uscita dal Paese la Francia starebbe cercando il sostegno di altri partner europei. Un tale ritiro congiunto significherebbe abbandonare uno dei principali progetti europei contro il radicalismo islamico nella regione africana del Sahel. In tal senso la Spagna, il principale contribuente della missione europea di formazione Eutm Mali con 530 militari (la metà del totale), punta a mantenere la presenza nel Paese sub-sahariano. (segue) (Frp)