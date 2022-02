Sahel: Le Drian, la Francia continuerà a combattere il terrorismo nella regione ma non in Mali (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Macron aveva già annunciato lo scorso luglio la sua intenzione di ridurre del 40 per cento le 5.100 truppe dell'operazione anti-jihadista Barkhane e sostituirle, in parte, con la nuova operazione Takuba. Tuttavia, la situazione è precipitata in aeguito all'espulsione, lo scorso 31 gennaio, dell'ambasciatore francese a Bamako, Joel Meyer, dopo che il capo della diplomazia francese, Jean-Yves Le Drian, ha descritto la giunta militare che governa Bamako come illegittima. Secondo le stesse fonti, sia l'Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell'Ue, Josep Borrell, sia il governo spagnolo sono favorevoli al mantenimento della missione di formazione, sia per la posizione strategica del Mali nel Sahel sia per il timore che il vuoto lasciato dagli europei sia riempito dalla Russia. La continuità della presenza militare europea in Mali dipenderà in gran parte dalla decisione della Germania, che è il secondo maggior contribuente di Eutm Mali con 325 militari ed è il perno di Minusma (la Missione delle Nazioni Unite per il Mali) con 1.300 unità. In tal senso la ministra degli Esteri tedesca, Annalena Baerbock, si è chiesta la settimana scorsa se, "alla luce delle misure prese dal Mali, i presupposti per il nostro impegno comune siano ancora validi". "L'impegno", ha avvertito, "non è fine a se stesso". Il Parlamento tedesco sarà chiamato a maggio a votare per il proseguimento della sua partecipazione all'operazione militare in Mali. Al di là della volontà politica dei Paesi europei che partecipano alla missione, gli esperti sottolineano che il ritiro delle truppe francesi potrebbe portare a un rapido deterioramento della sicurezza che renderebbe impraticabile la tenuta dell'Eutm Mali e renderebbe necessaria una "profonda revisione" della missione stessa. (Frp)