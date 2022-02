Ucraina: Frattini a "Ria Novosti", Italia può lavorare per normalizzare i rapporti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crisi che coinvolte l'Ucraina può essere risolto solo con un dialogo costante e l’Italia ha espresso la propria posizione tramite i suoi ministri degli Esteri e della Difesa, Luigi Di Maio e Lorenzo Guerini: dialogo ma senza che Mosca porti avanti gesti pericolosi. È quanto affermato dal presidente del Consiglio di Stato, Franco Frattini, in un’intervista all’agenzia di stampa russa “Ria Novosti”. Frattini ha ricordato come il presidente del Consiglio Mario Draghi abbia avuto di recente conversazioni al telefono con il presidente russo, Vladimir Putin. In questo contesto, l'Italia gioca un ruolo per normalizzare i rapporti. “Prima di tutto il presidente Draghi ha detto con chiarezza che noi con la Russia vogliamo continuare il dialogo strategico su alcuni temi: il terrorismo, la collaborazione su certi temi economici, la stabilizzazione del Medio Oriente, il Mediterraneo, la Libia. La Russia ha un ruolo importantissimo in Libia e noi riteniamo la Libia priorità italiana importante”, ha ricordato Frattini. “Quindi l'Italia ha un ruolo e dice sempre che il dialogo coi russi e con la Russia ci deve stare. Questo lo diciamo sia bilateralmente, sia dentro l'Unione europea. Penso che questo ruolo continuerà ad essere giocato. Sia il Ministro degli esteri Luigi Di Maio, sia il Ministro della Difesa Lorenzo Guerini hanno detto in Parlamento: Noi abbiamo delle ‘linee rosse’, certo. Se la Russia invade con i suoi soldati le province dell'Est dell'Ucraina, questo non è assolutamente immaginabile, né accettabile. Ma la Russia ha detto più volte che non ci pensa nemmeno, addirittura che è una follia questa ipotesi e che non accadrà mai”, ha ricordato Frattini. “Posso dire, noi lavoriamo perché questo non accada mai. Questo è il punto importante su cui l'Italia è in un certo senso il ponte tra l'Occidente, l'Unione europea e la Russia”, ha spiegato l’ex ministro degli Esteri. (segue) (Res)