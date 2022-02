Ucraina: Frattini a "Ria Novosti", Italia può lavorare per normalizzare i rapporti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

21 luglio 2021

- “Tutti dicono che la Russia vuole invadere l'Ucraina. Io non credo che voglia invadere l'Ucraina, ma occorrerebbe qualche segnale di rassicurazione. Altrimenti, torniamo agli anni della Guerra fredda in cui tutti schieravano le truppe e poi, per fortuna, nessuno sparava la bomba. Ma se succede l'incidente, magari sul confine, qualcosa di grave può succedere”, ha detto Frattini. “Io penso che la Russia non abbia alcuna voglia e soprattutto alcuna convenienza ad invadere quei territori. Perché chiaramente alla Russia interessa: in primis, a non essere assorbita dalla Cina in una alleanza unilaterale in cui alla fine chi comanda rischia di essere solo la Cina; e secondo, ha interesse a dialogare con l'Occidente, perché il tema dell'energia ad esempio, rende indispensabile quel dialogo”, ha spiegato il presidente del Consiglio di Stato. “Non credo che Putin stia pensando ad un'azione militare di invasione dell'Ucraina. Penso che per risolvere questa crisi senza che nessuno perda la faccia, come si usa dire, occorre che ciascuno dia un messaggio di dialogo”, ha proseguito Frattini che ha indicato quest’approccio da parte dello stesso Putin e del presidente francese, Emmanuel Macron. “La Nato previdentemente fa un altro mestiere, poi ora il segretario generale sta andando via e quindi sostanzialmente il ruolo dell’Alleanza lo vedremo in pieno col nuovo segretario, con la nuova struttura. Io penso che Paesi di buona volontà come la Francia, l'Italia, come la stessa Germania lo capiscano perfettamente, ma devo dire anche che lo stesso segretario di Stato Usa e la sua vice Wendy Sherman finora si sono rivelati negoziatori che preferiscono il dialogo all'azione violenta”, ha affermato Frattini. “È ovvio che qualche minaccia nei negoziati e nei rapporti un po' difficili ci può stare pure. L'importante è che le minacce non diventino realtà, questo è il punto essenziale”, ha dichiarato il presidente del Consiglio di Stato. (Res)