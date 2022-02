Regno Unito: crescita salari tra ottobre e dicembre bloccata da inflazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crescita dei salari nel Regno Unito non è riuscita a tenere il passo con l'aumento dell'inflazione tra i mesi di ottobre e dicembre. È quanto mostrano gli ultimi dati pubblicati dall'Ufficio nazionale di statistica britannico (Ons) che ha registrato un aumento dei salari ma non abbastanza forte da contrastare l'aumento del costo della vita. Nello stesso periodo, la disoccupazione è scesa al 4,1 per cento come anche è cresciuto il numero di offerte di lavoro nel paese. Lo stipendio medio dei dipendenti nel Regno Unito, esclusi i bonus, è cresciuto del 3,7 per cento tra ottobre e dicembre ma l'inflazione è ora al 5,4 per cento, fattore che ha contribuito all'annullamento dei benefici sui salari. (Rel)