Turismo: Spagna, agenzie viaggio negoziano aggiustamenti per 8.600 posti lavoro

- Torna l'ottimismo nel settore del turismo in Spagna, dopo due anni molto complessi legati alla pandemia di Covid-19, con la prospettiva di tornare ai livelli pre-crisi entro la fine del 2022. Tuttavia, come riferisce il quotidiano "Cinco Dias", l'unica attività che non condivide queste buone prospettive è quella delle agenzie di viaggio. Dei 24.942 dipendenti in cassa integrazione straordinaria (Erte) all'inizio del 2021, sono tornati al lavoro 14.150 dipendenti, mentre 11.358 persone (43,2 per cento del totale) continuano a rimanere fuori dal mercato del lavoro. Se il governo spagnolo non disporrà la proroga dell'Erte, il numero di licenziamenti potrebbe crescere in modo esponenziale. Tre dei maggiori gruppi di agenzie di viaggio (Ávoris, Viajes El Corte Inglés e Nautalia) hanno anticipato questo scenario pessimistico e stanno già negoziando con i sindacati nuovi aggiustamenti che interesseranno 8.600 persone, tra cui licenziamenti e sospensioni di lavoro. (Spm)