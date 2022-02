Giappone: Covid, superata soglia di 500mila malati in isolamento domestico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il numero di persone positive al Covid-19 che si stanno sottoponendo a cure domestiche o sono in attesa di concludere il loro periodo di isolamento ha superato per la prima volta in Giappone la soglia di 500mila. Lo riferisce la stampa giapponese, che fornisce un aggiornamento in merito all'ondata pandemica causata nel Paese dalla variante omicron del coronavirus. Le autorità sanitarie giapponesi hanno recentemente rivisto i criteri per il ricovero dei malati di Covid-19 al fine di alleggerire la pressione che grava sulle strutture ospedaliere. Secondo il ministero della Salute, 543.045 persone positive al Covid-19 si trovano attualmente isolate nelle loro abitazioni, un incremento di circa 100mila unità rispetto alla scorsa settimana. Ieri le autorità sanitarie giapponesi hanno segnalato 60.142 nuovi casi, di cui 10.334 nella sola Tokyo, dove la curva dei contagi pare segnare una flessione rispetto alla scorsa settimana. (segue) (Git)