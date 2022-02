Corea del Sud: presidenziali, si apre ufficialmente il periodo di campagna elettorale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ahn Cheol-oo, candidato del Partito popolare (Pp) alla presidenza della Corea del Sud, potrebbe determinare l'esito delle elezioni che si terranno in quel Paese all'inizio del mese prossimo, in uno scenario che vede i due principali contendenti alla presidenza appaiati nei sondaggi. Ahn, un ex dottore e imprenditore già candidatosi alla presidenza nel 2017, ha promesso di non ritirare la propria candidatura sino al giorno del voto, il 9 marzo; il candidato ha lasciato però aperta una porta ad una alleanza politica con il candidato del partito conservatore Potere dei nazionali, Yoon Suk-yeol, e potrebbe portargli in eredità i voti necessari a imporsi sull'avversario democratico Lee Jae-myung. L'ultimo sondaggio pubblicato da Gallup Korea attribuisce a Yoon un lieve vantaggio su Lee: 40,1 per cento dei consensi contro il 36,9 per cento attribuito al candidato democratico. Ahn è terzo con il 10 per cento delle preferenze. Un secondo sondaggio, effettuato all'inizio di questa settimana da Next Research, attribuisce invece a Yoon il 36,1 per cento dei consensi, e il 31,6 per cento a Lee; anche il secondo sondaggio attribuisce ad Ahn il 10 per cento dei consensi: abbastanza per determinare l'esito finale delle prossime elezioni. Secondo diversi analisti, se Ahn decidesse davvero di non ritirare la propria candidatura e sostenere Yoon, quest'ultimo potrebbe perdere le elezioni. (segue) (Git)