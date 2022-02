Corea del Sud: presidenziali, si apre ufficialmente il periodo di campagna elettorale (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Yoon e Lee hanno ingaggiato un acceso dibattito in merito all'opportunità di mantenere sul territorio sudcoreano le batterie di difesa missilistiche statunitensi Thaad: Yoon ha argomentato che il Paese ha bisogno dell'ombrello di difesa costituito dai missili Patriot per le minacce a corto raggio e dai Thaad per l'intercettazione dei missili ad altitudini elevate. Lee e Yoon si sono anche scontrati in merito agli scandali corruttivi che lambiscono i due candidati, e in particolare la moglie del conservatore Yoon e collaboratori di Lee in merito ad un progetto di sviluppo immobiliare quando questi era sindaco di Seongnam. Yoon ha negato inoltre di aver mai proposto l'abolizione del salario minimo o il sistema della settimana lavorativa di 52 ore. (Git)