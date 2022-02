Corea del Sud: governo attiva strumenti politici per minimizzare impatto crisi Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Corea del Sud intende mobilitare gli strumenti politici a sua disposizione per minimizzare l'impatto economico della crisi in atto in Ucraina, specie sul fronte della volatilità dei mercati finanziari. Lo ha dichiarato oggi il primo viceministro delle Finanze sudcoreano, Lee Eog-weon. Seul sta preparando piani di emergenza nel caso la Russia proceda ad una invasione militare dell'Ucraina, nel tentativo di "impedire che la situazione causi un danno all'economia reale e minimizzare la volatilità di mercato". Ieri il presidente sudcoreano Moon Jae-in ha ordinato misure "urgenti" per contenere la volatilità del mercato finanziario sudcoreano, già pericolosamente aumentata nelle ultime settimane. Oggi l'indice di riferimento della Borsa di Seul ha aperto in perdita dell'1,57 per cento, e il won si è deprezzato a 1.197.9 rispetto al dollaro, in calo di 6,8 won rispetto alla seduta di ieri. Il greggio di Dubai, riferimento del mercato petrolifero in Corea del Sud, è aumentato ieri a 92,77 dollari a barile. (Git)