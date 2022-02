Penisola coreana: ex presidente Trump partecipa a summit su riconciliazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump e l'ex vicepresidente Mike Pence hanno preso parte al vertice "La riconciliazione pacifica della Penisola coreana", tenutosi in videoconferenza a Seul. Trump, che ha partecipato all'evento tramite un messaggio pre-registrato, ha criticato l'amministrazione dell'attuale presidente Usa Joe Biden per la sua gestione del confronto con la Corea del Nord: a suo dire, "il ritorno all'escalation" rappresentato dai lanci di missili effettuati da Pyongyang il mese scorso "non sarebbe mai accaduto se fossi stato io il presidente". Trump ha anche sollecitato la Corea del Nord a non intraprendere azioni che potrebbero "mettere a rischio" quella che l'ex presidente ha definito "l'opportunità unica che abbiamo lavorato così duramente per creare assieme negli scorsi quattro anni". L'ex presidente Trump ha incontrato di persona il leader nordcoreano Kim Jong-un in tre occasioni durante la sua presidenza; l'iniziativa diplomatica tesa alla denuclearizzazione della Penisola coreana si è però arrestata dopo il summit organizzato dai due leader ad hanoi nel febbraio 2019. (segue) (Git)