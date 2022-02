Giappone: trasporto aereo, governo punta a 10 per cento carburanti sostenibili entro il 2030

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Giappone punta all'impiego di combustibile sostenibile a copertura del 10 per cento dei consumi del traffico aereo entro il 2030. Lo riferisce il quotidiano "Nikkei", secondo cui il governo giapponese istituirà un comitato pubblico-privato incaricato di definire misure per incentivare la produzione di carburante sostenibile da parte delle aziende giapponesi. Il carburante per aviazione sostenibile (Saf), realizzato da rifiuti, biomassa e altre sostanze di scarto, può essere utilizzato dagli aeromobili senza alcuna modifica meccanica ai sistemi propulsivi, e genera emissioni di CO2 dal 70 al 90 per cento inferiori rispetto a quelle dei combustibili ordinari, al prezzo di un costo di produzione dieci volte superiore. La produzione domestica sarà al centro della strategia del governo per agevolare l'impiego di Saf: l'importazione, oltre ad aumentare i costi, comporterebbe infatti anche un aumento dell'impronta carbonica dei combustibili. (Git)