Bolivia-Cile: anniversario invasione Antofagasta, presidente Arce rivendica accesso al mare

- Il presidente della Bolivia, Luis Arce, ha ribadito che la rivendicazione di un accesso diretto all'oceano Pacifico è un punto "irrinunciabile" per il suo governo. Lo ha scritto in un messaggio pubblicato sul suo profilo Twitter in occasione del 143mo anniversario dell'annessione da parte del Cile del porto di Antofagasta. "In occasione dell'anniversario dell'invasione di Antofagasta, il 14 febbraio del 1879, rendiamo omaggio alle eroine e a gli eroi che difesero il nostro litorale", ha scritto Arce. Il presidente ha quindi concluso il messaggio affermando che "il loro esempio è il faro che guida la nostra lotta per una Bolivia degna e sovrana" e che "la rivendicazione marittima è irrinunciabile". Sulla stessa linea anche l'ex presidente Evo Morales, che in un suo messaggio ha rivendicato la "proclamazione del mare per la Bolivia". (segue) (Brb)