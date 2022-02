Ucraina: militari Usa in Polonia pronti ad accogliere rifugiati in caso di invasione russa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Più di 3.000 militari statunitensi schierati recentemente in Polonia stanno lavorando con le autorità locali per prepararsi a una potenziale ondata di rifugiati provenienti dall'Ucraina qualora la Russia decida di invaderla. "L'assistenza al flusso di evacuazione è qualcosa che potrebbero fare e potrebbero fare abbastanza bene", ha affermato il portavoce del dipartimento della Difesa, John Kirby. "E lavoreranno con le autorità polacche su come sarà e su come gestirlo". Kirby ha evidenziato che le truppe statunitense sono versatili e capaci di molte missioni. Questa ultima tranche di militari, circa 3.000 unità arrivate in Polonia negli ultimi quattro giorni, fa parte di un gruppo più ampio di truppe dell'82a divisione aviotrasportata che il presidente Joe Biden ha ordinato di schierare nel paese alleato della Nato come parte dell'alleanza di difesa congiunta. Sia gli Stati Uniti che i loro alleati europei hanno disposto preparativi concreti per difendere i membri della Nato e proteggere i civili nel momento in cui, sebbene la diplomazia sia ancora a lavoro, un’azione militare della Russia sembra sempre più probabile.(Nys)