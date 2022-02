Colombia: Ingrid Betancourt accusa ex senatrice di essere complice del suo sequestro (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La pre-candidata alle elezioni presidenziali in Colombia per il partito Verde Oxígeno Betancourt ha lanciato la settimana scorsa il suo programma contro la corruzione che prevede, tra le altre cose, un risarcimento per le vittime. Il piano di articola in cinque punti: risarcimento delle vittime attraverso un fondo finanziato dai sequestri dei beni sottratti allo stato; la creazione di un gruppo interdisciplinare ad hoc per identificare, perseguire e recuperare il denaro di politici e funzionari corrotti; un tribunale speciale formato da giudici "incorruttibili"; garanzie sulla probità dei membri del suo governo e, infine, una nuova legge a tutela dell'identità e dei diritti di politici e funzionari che agiscono come informatori. "Posso proporlo perché sono libera, sono lontana dalla politica da anni e non devo niente a nessuno", ha scritto Betancourt sul suo account Twitter. Nei giorni scorsi Betancourt ha annunciato la corsa in solitaria alla presidenza della Colombia dopo avere accusato la coalizione Centro speranza, con cui si era inizialmente candidata, di "poca chiarezza" rispetto a possibili casi di corruzione. (segue) (Brb)