Colombia: Ingrid Betancourt accusa ex senatrice di essere complice del suo sequestro (6)

- Le elezioni per scegliere il successore di Ivan Duque si terranno domenica 29 maggio, con eventuale ballottaggio - nel caso nessuno dei candidati ottenga il 50 per cento più uno dei voti - fissato al 19 di giugno. Il voto, con cui si sceglie anche il vicepresidente, permette l'apertura di un mandato quadriennale, non rinnovabile. Gli aspiranti alla presidenza saranno definiti il 13 marzo, giorno in cui si terranno le legislative. Oltre a Betancourt, che se non dovesse tornare sui suoi passi correrà a nome del partito Verde ossigeno, si presenteranno nomi scelti all'interno delle restanti coalizioni. Le forze conservatrici che si riconoscono nel governo uscente, e nell'ex presidente Alvaro Uribe, si concentrano nel Centro democratico. A novembre scorso, in base a una votazione interna, è stata lanciata la candidatura dell'imprenditore ed ex ministro Oscar Ivan Zuluaga Escobar, ma con una procedura contestata dalla base e per questo ancora in sospeso. (segue) (Brb)