Colombia: Ingrid Betancourt accusa ex senatrice di essere complice del suo sequestro (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella Coalizione Centro speranza si trova il nome di Juan Manuel Galan Pachon, altro cognome di prestigio della politica colombiana. Il padre, Luis Carlos Galan, è stato leader del Nuovo liberalismo, partito che creò aspettative di profondo rinnovamento nel Paese, durante gli anni più duri della criminalità legata al parco traffico: è stato ucciso nell'agosto del 1989 da sicari del Cartello di Medellin. C'è quindi Luis Fajardo, ex sindaco di Medellin e governatore della provincia settentrionale di Antioquia, che alle presidenziali del 2018 ha sfiorato il passaggio al secondo turno. Completa il quadro l'architetto Jorge Enrique Robledo Castillo, l'ecologista Carlos Andres Amaya Rodriguez e Juan Fernando Cristo Bustos, ex senatore ed ex ministro, anch'egli figlio di un politico, il senatore Jorge Cristo Sahium, ucciso dalla delinquenza nel 1997. (segue) (Brb)