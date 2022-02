Giappone: Pil quarto trimestre 2021 in crescita del 5,4 per cento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I prezzi all'ingrosso in Giappone sono aumentati dell'8,6 per cento annuo nel mese di gennaio, secondo i dati forniti dal governo di quel Paese lo scorso 10 febbraio. Gennaio ha registrato così l'11 aumento mensile consecutivo dei prezzi all'ingrosso, un segnale che il progressivo rincaro di carburanti e materie prime continua ad erodere i margini delle aziende giapponesi. L'aumento dell'indice dei prezzi dei beni aziendali, che monitora i prezzi richiesti l'un l'altra dalle aziende giapponesi per i loro beni e servizi, ha ecceduto le previsioni medie degli economisti con un incremento dell'8,2 per cento a gennaio, dopo l'aumento dell'8,7 per cento registrato a dicembre. L'indice si è attestato a 109,5 punti, il dato più alto da settembre 1985. (segue) (Git)